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Власти Франции заявили, что работают над сухопутным маршрутом вывоза украинского зерна

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Франция вместе с коллегами в ЕС занимается проработкой сухопутного маршрута для вывоза зерна с территории Украины после приостановки участия России в зерновой сделке, заявил французский министр сельского хозяйства Марк Фено.
Власти Франции заявили, что работают над сухопутным маршрутом вывоза украинского зерна
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в Евросоюзе, особенно с немецким коллегой. Мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Чёрное море, то может ли он проходить по земле», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции RMC.

В качестве возможных вариантов маршрутов Фено назвал поставки через Румынию и Польшу.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.

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