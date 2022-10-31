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МИД КНР: Вашингтон должен прекратить политику сдерживания в отношении Пекина

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Соединённые Штаты должны прекратить политику сдерживания и давления в отношении Китая. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
МИД КНР: Вашингтон должен прекратить политику сдерживания в отношении Пекина
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Американская сторона должна прекратить свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая, а не создавать новые препятствия в отношениях между двумя странами», — заявил Ван И. Его слова приводятся в сообщении на сайте МИД КНР.

Он отметил, что возвращение китайско-американских отношений в русло стабильного развития отвечает интересам не только КНР и США, но и общим ожиданиям международного сообщества. 

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

В Белом доме при этом заявили о планах «эффективно конкурировать» с Россией и КНР.

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