Историк Дрочманн: на совести «оплота свободы» США находится целый ряд войн и переворотов
«То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения», — пишет Дрочманн.
Историк напомнил о вовлечённости Вашингтона во внутренние дела Ирака, Вьетнама и Афганистана, где США оставили «кровавый» след.
Обозреватель приходит к выводу, что Соединённые Штаты точно не являются «хорошим парнем» с безупречной репутацией.
В марте зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США безразличны к судьбе других стран.
По его словам, Вашингтон оставил в Корее, во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».