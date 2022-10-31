Историк Дрочманн: на совести «оплота свободы» США находится целый ряд войн и переворотов

На совести Соединённых Штатов, которые называют себя «оплотом свободы и демократии», находится целый каталог «ужасов» в виде войн и переворотов. Об этом заявил историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.

«То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения», — пишет Дрочманн.

Историк напомнил о вовлечённости Вашингтона во внутренние дела Ирака, Вьетнама и Афганистана, где США оставили «кровавый» след.

Обозреватель приходит к выводу, что Соединённые Штаты точно не являются «хорошим парнем» с безупречной репутацией.

В марте зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США безразличны к судьбе других стран.

По его словам, Вашингтон оставил в Корее, во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».