Слуцкий заявил, что Киев и Лондон спровоцировали возможность продовольственного кризиса
«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса», — написал Слуцкий в Telegram.
Он также указал на неэффективность зерновой инициативы, поскольку большая часть продовольствия отправлялась не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Слуцкий подчеркнул, что украинские власти начала продовольственный шантаж.
«На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов», — заключил парламентарий.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.