Слуцкий заявил, что Киев и Лондон спровоцировали возможность продовольственного кризиса

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение России приостановить участие в зерновой сделке, заявил, что Украина и Великобритания совместными действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса.

«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса», — написал Слуцкий в Telegram.

Он также указал на неэффективность зерновой инициативы, поскольку большая часть продовольствия отправлялась не в развивающиеся страны, а в ЕС.

Слуцкий подчеркнул, что украинские власти начала продовольственный шантаж.

«На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов», — заключил парламентарий.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.