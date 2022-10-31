Сенатор Пушков прокомментировал новость о контрабанде оружия с Украины в Финляндии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившуюся информацию о возможном попадании украинского оружия к преступникам в Финляндии.

Ранее YLE сообщала, что центральная криминальная полиция Финляндии расследует оперативные данные о попадании в руки местных преступников оружия, предоставляемого Киеву.

Пушков назвал данную информацию «полезной» для жителей и политиков Финляндии.

«Чтобы иллюзий особых не было», — добавил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.