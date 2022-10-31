РИА Новости: решение Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывает Россию

Решение Украины, Турции и ООН о согласовании движения судов в рамках зерновой сделки, достигнутое 31 октября, ни к чему не обязывает Россию, сообщил российский источник.

«Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Совместном координационном центре (СКЦ) сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.