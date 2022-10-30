Daily Express: НАТО необходимо разместить гиперзвуковые ракеты в Турции

Североатлантический альянс должен подать России сигнал, разместив в Турции гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Альп Севимлисой.

По его словам, НАТО должно продолжать поддерживать Украину и удвоить усилия по размещению гиперзвуковых ракет в рамках стратегического сдерживания вдоль Средиземного моря.

«Мы должны разместить их (ракеты. — RT) на авиабазе Инджирлик в Турции», — приводит слова Севимлисоя Daily Express.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инструменты ядерного сдерживания альянса используются для обеспечения безопасности стран — членов объединения и охраны его территории.