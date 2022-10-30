Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Британии перед российскими ракетами

Великобритания уязвима перед российскими ракетами большой дальности, поскольку у королевства отсутствует система противовоздушной обороны большой дальности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление отставного маршала британской авиации Эдварда Стрингера.

Как пишет РИА Новости, Стрингер предложил британским властям установить в Темзе эсминец Тип 45, который оснащён ракетами Sea Viper. Ранее газета The Guardian передавала, что готовность НАТО противостоять России может стать для альянса уязвимым местом.