The Economist: высокая инфляция застала врасплох многие западные страны
Издание приводит три причины сложившейся ситуации.
Во-первых, отмечается в статье, МВФ, ФРС и Соединённые Штаты «сели в лужу» со своими экономическими прогнозами. В частности, в МВФ сильно недооценили темпы роста показателей инфляции.
Второй причиной издание указывает высокий рост зарплат.
«Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции», — говорится в материале.
Третьим фактором стали высокие инфляционные ожидания. Уточняется, что представления общества о будущем оказывают влияние на потребление и требования к зарплате.
Как ранее отметили в МВФ, глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года.