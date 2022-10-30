The Economist: высокая инфляция застала врасплох многие западные страны

Многие западные страны ошиблись в своих экономических расчётах, и поэтому инфляция застала некоторые из них врасплох. Об этом пишет издание The Economist.

Издание приводит три причины сложившейся ситуации.

Во-первых, отмечается в статье, МВФ, ФРС и Соединённые Штаты «сели в лужу» со своими экономическими прогнозами. В частности, в МВФ сильно недооценили темпы роста показателей инфляции.

Второй причиной издание указывает высокий рост зарплат.

«Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции», — говорится в материале.

Третьим фактором стали высокие инфляционные ожидания. Уточняется, что представления общества о будущем оказывают влияние на потребление и требования к зарплате.

Как ранее отметили в МВФ, глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года.