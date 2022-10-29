Modern Diplomacy: Польша планирует захват Западной Украины

Польша готовится захватить земли Западной Украины и провести там референдум, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

«План партии «Право и справедливость» — возродить Республику Польша в границах «исторических земель», — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине», — говорится в материале.

По данным издания, Польша намеревается ввести военных в западную часть Украины и провести там референдум.

На тот момент, согласно замыслу польской стороны, ВСУ будут полностью разгромлены, а нынешнее украинское правительство покинет страну.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева.

До этого Моравецкий сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине около 1% ВВП страны.