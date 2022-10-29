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Россиянин Франчетти покинул Чехию после того, как суд снял с него все обвинения

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Россиянин Александр Франчетти заявил, что покинул Чехию после того, как Городской суд Праги снял с него все обвинения.
Россиянин Франчетти покинул Чехию после того, как суд снял с него все обвинения
  • Gettyimages.ru

«Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждёт меня в Севастополе завтра», — приводит ТАСС его слова.

В сентябре 2021 года городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно самообороны Крыма и севастопольской обороны.

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