Россиянин Франчетти покинул Чехию после того, как суд снял с него все обвинения

Россиянин Александр Франчетти заявил, что покинул Чехию после того, как Городской суд Праги снял с него все обвинения.

«Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждёт меня в Севастополе завтра», — приводит ТАСС его слова.

В сентябре 2021 года городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно самообороны Крыма и севастопольской обороны.