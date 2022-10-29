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В МИД России заявили о заинтересованности в стабильном и процветающем Китае

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В МИД России заявили, что российская сторона заинтересована в стабильном и процветающем Китае.
В МИД России заявили о заинтересованности в стабильном и процветающем Китае
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано в российском ведомстве на фоне переизбрания генеральным секретарём ЦК КПК китайского лидера Си Цзиньпина.

«Переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарём на новый срок в полной мере подтвердило его высокий политический авторитет», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Россия желает успехов Китаю и выражает желание продолжать активное сотрудничество с китайской стороной.

«В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнёрам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран», — заключили в ведомстве.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

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