Российский лидер Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США, пишет обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

В своём материале он выразил мнение, что первым признаком ослабления позиции США в вопросе поддержки Украины стало письмо американскому лидеру Джо Байдену от конгрессменов-демократов с призывом вступить в переговоры с Москвой для урегулирования конфликта.

«В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на раскол замечательного вашингтонского консенсуса, достигнутого Байденом в отношении необходимости делать всё возможное для защиты демократии на Украине», — пишет Коллинсон.

Он добавил, что теперь в поддержке Украины Соединёнными Штатами, «наконец, могут появиться первые трещины».

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что Демократическая партия США использует Украину лишь для реализации своих внутриполитических амбиций.

Кроме того, издание Shūkan Gendai сообщило, что в ближайшее время Киев может столкнуться с нехваткой американского оружия.