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Сенатор Пушков прокомментировал реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов.

Президент США Джо Байден заявил, что заявления Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его.

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