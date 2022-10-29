Сенатор Пушков прокомментировал реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Джо Байден хочет сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия после заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов.

Президент США Джо Байден заявил, что заявления Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его.