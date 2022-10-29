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ООН призывает все стороны снять препятствия для экспорта российских продуктов и удобрений

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы и снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти России регулярно информируют ООН о невыполнении второй части продуктовой сделки, которая является пакетной по предложению Генсека всемирной организации.

13 октября координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла заявил, что стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения.

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