ООН призывает все стороны снять препятствия для экспорта российских продуктов и удобрений

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы и снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти России регулярно информируют ООН о невыполнении второй части продуктовой сделки, которая является пакетной по предложению Генсека всемирной организации.

13 октября координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла заявил, что стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения.