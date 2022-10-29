Шесть судов с продовольствием покинули украинские порты 28 октября
Отмечается, что суда перевозят в общей сложности 223,4 тыс. тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции в рамках черноморской зерновой инициативы.
Грузы направляются в Китай, Израиль, Египет, Бельгию и Италию.
Как уточнили в центре, зерно, поступившее в пункт назначения, после переработки может быть переправлено в другие государства.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва регулярно информирует ООН о невыполнении второй части зерновой сделки.