Шесть судов с продовольствием покинули украинские порты 28 октября. Об этом проинформировал Интерфакс со ссылкой на совместный координационный центр.

Отмечается, что суда перевозят в общей сложности 223,4 тыс. тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции в рамках черноморской зерновой инициативы.

Грузы направляются в Китай, Израиль, Египет, Бельгию и Италию.

Как уточнили в центре, зерно, поступившее в пункт назначения, после переработки может быть переправлено в другие государства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва регулярно информирует ООН о невыполнении второй части зерновой сделки.