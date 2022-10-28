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МИД Британии заявил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января 2023 года

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В МИД Великобритании заявили, что страна прекращает импорт российского СПГ с 1 января 2023 года.
МИД Британии заявил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

Об этом министерство сообщило в своих соцсетях.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

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