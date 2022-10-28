Норвегия внесла в санкционный список 30 россиян и семь организаций из России

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что страна внесла в санкционный список 30 россиян и семь организаций из России.

Об этом говорится на сайте МИД Норвегии.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Всего в настоящее время в данном санкционном списке зарегистрировано более 1260 человек и 115 организаций.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России пик трудностей, вызванных введёнными санкциями, пройден.