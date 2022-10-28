Норвегия внесла в санкционный список 30 россиян и семь организаций из России
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Об этом говорится на сайте МИД Норвегии.
«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Всего в настоящее время в данном санкционном списке зарегистрировано более 1260 человек и 115 организаций.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России пик трудностей, вызванных введёнными санкциями, пройден.