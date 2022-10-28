США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание», — отмечается в стратегии.
Вместе с этим в документе указывается, что США также пересмотрели свои планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования, решив отказаться от данной задумки.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не видит причин менять степень готовности своих ядерных сил.