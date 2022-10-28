США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

Пентагон в обнародованной Стратегии национальной обороны США сообщил, что американские власти решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд — гравитационную бомбу B83-1.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание», — отмечается в стратегии.

Вместе с этим в документе указывается, что США также пересмотрели свои планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования, решив отказаться от данной задумки.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не видит причин менять степень готовности своих ядерных сил.