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Handelsblatt: немецкий бизнес ждёт небывалая волна сокращений

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Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределённость дальнейшего экономического развития страны вынуждают немецкие предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям, сообщает Handelsblatt.
Handelsblatt: немецкий бизнес ждёт небывалая волна сокращений
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

В материале говорится, что компаний, которые собираются увольнять работников, больше, чем тех, которые планируют трудоустраивать новых специалистов.

В октябре «барометр занятости» по Германии упал до рекордной отметки — 97,7 пункта.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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