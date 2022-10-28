Handelsblatt: немецкий бизнес ждёт небывалая волна сокращений

Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределённость дальнейшего экономического развития страны вынуждают немецкие предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям, сообщает Handelsblatt.

В материале говорится, что компаний, которые собираются увольнять работников, больше, чем тех, которые планируют трудоустраивать новых специалистов.

В октябре «барометр занятости» по Германии упал до рекордной отметки — 97,7 пункта.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Подробнее — в материале ИноТВ.