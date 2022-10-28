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МИД России: более 70 судов задержаны за нарушения во время выполнения зерновой сделки

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В российском МИД заявили, что более 70 судов были задержаны, а некоторые отстранены, за время реализации украинской части продуктовой сделки.
МИД России: более 70 судов задержаны за нарушения во время выполнения зерновой сделки
  • AP
  • © Yoruk Isik

«За время реализации «черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса призвал Россию продлить соглашения.

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