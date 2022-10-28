Венесуэльский депутат Фариа: Евросоюз растерял политический и экономический престиж

Европейский союз растерял политический и экономический престиж, заявил венесуэльский депутат Хесус Фариа.

«Европейский Союз растерял весь свой престиж как политическое и экономическое образование, он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединённых Штатов», — цитирует Фариа РИА Новости.

По его словам, падение влияния ЕС в странах Латинской Америки идёт параллельно развитию связей региона с растущими державами, включая страны БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Он также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу всё равно придётся начать диалог.