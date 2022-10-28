Scottish Daily Express: украинских беженцев обязали выселиться из шотландского отеля

В шотландском селе Киллин украинских беженцев вынуждают выселиться из отеля до середины ноября.

Об этом сообщает Scottish Daily Express.

«Аннулирование контракта со стороны правительства Шотландии на размещение вынудит украинских беженцев покинуть своё место жительства менее чем через месяц», — говорится в статье.

Отмечается, что украинским беженцам разрешили остаться в отеле до 18 ноября.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.