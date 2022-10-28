Конгрессмен США Гозар пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского провести переговоры в Аризоне.

«Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — приводит текст письма РИА Новости.

Гозар отметил, что в Аризоне стороны могли бы начать диалог по деэскалации ядерной напряжённости и завершить конфликт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время.

Путин отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.