Конгрессмен США Гозар пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
«Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — приводит текст письма РИА Новости.
Гозар отметил, что в Аризоне стороны могли бы начать диалог по деэскалации ядерной напряжённости и завершить конфликт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время.
Путин отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.