Белый дом заявил о сохранении открытых каналов связи между США и Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва сохраняют открытыми каналы связи.

Об этом он сказал на брифинге.

«Между Россией и США существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть... Есть каналы связи между США и Россией, которые остаются открытыми, так должно быть и так будет в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога.