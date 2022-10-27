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Белый дом заявил о сохранении открытых каналов связи между США и Россией

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва сохраняют открытыми каналы связи.
Белый дом заявил о сохранении открытых каналов связи между США и Россией
  • AP

Об этом он сказал на брифинге.

«Между Россией и США существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть... Есть каналы связи между США и Россией, которые остаются открытыми, так должно быть и так будет в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога.

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