Путин заявил, что Россия никогда не имела злобных намерений в отношении Запада

Россия не является врагом и никогда не имела злобных намерений в отношении Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов, и мы знаем, что у нас, у России, там очень много друзей», — сообщил он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что Москва будет строить отношения с Европой и США, опираясь именно на эту часть населения.

Также российский лидер сообщил, что любая альтернативная точка зрения или критика в адрес западных стран воспринимается как происки Кремля.