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Путин заявил, что Россия никогда не имела злобных намерений в отношении Запада

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Россия не является врагом и никогда не имела злобных намерений в отношении Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия никогда не имела злобных намерений в отношении Запада
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

«Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов, и мы знаем, что у нас, у России, там очень много друзей», — сообщил он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что Москва будет строить отношения с Европой и США, опираясь именно на эту часть населения.

Также российский лидер сообщил, что любая альтернативная точка зрения или критика в адрес западных стран воспринимается как происки Кремля

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