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Путин заявил о важности соблюдения Устава ООН

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Президент России Владимир Путин заявил о важности соблюдения Устава ООН.
Путин заявил о важности соблюдения Устава ООН
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool

«Почему же таких правил нет, они есть, они заложены в Устав ООН. Эти правила называются международное право. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил или кардинальным образом их модернизировать можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах», — сказал он.

Путин отметил, что мир, конечно, значительно изменился, активно развиваются новые страны, поэтому нормы международного права должны следовать за этими изменениями.

«Но делать это надо спокойно, не спеша, по понятным принципам, а не кем-то выдуманным правилам», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что Россия делает всё для создания системы равной и неделимой безопасности.

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