Путин заявил о молчании Европы на фоне подрыва «Северных потоков»
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Об этом он заявил во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в «Северном потоке — 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», — сказал Путин.
Ранее президент России назвал запредельной вещью уничтожение европейских газопроводов.