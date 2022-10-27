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Путин заявил о молчании Европы на фоне подрыва «Северных потоков»

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Президент России Владимир Путин указал на молчание Европы на фоне подрыва «Северных потоков», хотя в проектах газопроводов представлены европейские компании.
Путин заявил о молчании Европы на фоне подрыва «Северных потоков»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он заявил во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в «Северном потоке — 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», — сказал Путин.

Ранее президент России назвал запредельной вещью уничтожение европейских газопроводов.

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