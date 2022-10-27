Путин: Запад не помогал России с важными технологиями даже при нормальных отношениях

Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад не помогал России с важными технологиями даже при нормальных отношениях.

Об этом он сказал во время пленарной сессии дискуссионого клуба «Валдай».

«Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии», — отметил Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках.