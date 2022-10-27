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Путин: Запад не помогал России с важными технологиями даже при нормальных отношениях

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад не помогал России с важными технологиями даже при нормальных отношениях.
Путин: Запад не помогал России с важными технологиями даже при нормальных отношениях
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал во время пленарной сессии дискуссионого клуба «Валдай».

«Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии», — отметил Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках.

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