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Путин заявил, что ситуация вокруг Украины является «тектоническим изменением» миропорядка

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Ситуация вокруг Украины и другие события последнего времени стали «тектоническим изменением» миропорядка. С таким мнением выступил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что ситуация вокруг Украины является «тектоническим изменением» миропорядка
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool

«Все эти изменения, они идут в течение многих лет, уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка», — заявил он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.

Ранее российский лидер отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

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