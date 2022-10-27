Путин: Запад претендует на все ресурсы человечества

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.

«Именно на унификации, финансовом и технологическом монополизме, на стирании всяческих различий строилась западная модель глобализации — неоколониальной по своей сути. Задача была понятная — укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике, а для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые — экономические возможности всей планеты», — сказал он.

По его словам, Запад всё это стремится сделать «под соусом новой глобальной взаимозависимости».

Путин отметил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.

Ранее Путин заявил, что Запад предпринял шаги по обострению ситуации в мире.