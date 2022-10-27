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Американский подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за конфликта на Украине

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Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что США «бездумно» рискуют своим существованием как нации из-за конфликта на территории Украины, который, по его словам, в настоящее время не представляет угрозы благополучию или национальной безопасности страны.
Американский подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за конфликта на Украине
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом он написал в своей колонке для издания 19FortyFive.

«Здесь на карту поставлено гораздо больше, чем просто интересы президента Украины. Вашингтону следует немедленно переориентировать свои приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — считает Дэвис.

Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт может иметь серьёзные последствия для национальной безопасности США.

«Риск применения ядерного оружия растёт в тандеме с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений», — написал подполковник.

Ранее стало известно, что Украина требует от США кассетные боеприпасы, а также зенитно-ракетный комплекс Avenger.

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