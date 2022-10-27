Американский подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за конфликта на Украине
- AP
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Об этом он написал в своей колонке для издания 19FortyFive.
«Здесь на карту поставлено гораздо больше, чем просто интересы президента Украины. Вашингтону следует немедленно переориентировать свои приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа», — считает Дэвис.
Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт может иметь серьёзные последствия для национальной безопасности США.
«Риск применения ядерного оружия растёт в тандеме с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений», — написал подполковник.
Ранее стало известно, что Украина требует от США кассетные боеприпасы, а также зенитно-ракетный комплекс Avenger.