Проживающая во Франции россиянка рассказала подробности нападения украинцев на её семью

Проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия рассказала подробности нападения украинцев на её семью.

«Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданство. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль», — сообщила Анастасия РИА Новости.

Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек. Как оказалось, это были граждане Украины. Они выпивали, после начали слушать громко включённую музыку.

На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.

«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно со мной разговаривать», — сказала она.

По её словам, после этого к компании подошёл её отец, но она попросила его не связываться с ними, и он вернулся за столик.

«А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошёл сзади, взял его за шею и ударил локтём в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию», — рассказала Анастасия.

Отмечается, что приехавшие полицейские не стали никого задерживать.

Как сообщалось, посольство России направило Министерству иностранных дел Франции ноту с требованием принять меры по проведению расследования из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии.

В апреле гражданка России историк и археолог Оксана Маряхина рассказала, что обратилась в полицию после избиения украинцами в Греции.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала это преступлением на почве геноцида.