Бывший американский сенатор и полковник в отставке Ричард Блэк допустил участие Вашингтона в инциденте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Моя догадка — это сделали США», — заявил он.

Блэк отметил, что у Вашингтона были и средства, и мотив для организации ЧП.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, ещё до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.