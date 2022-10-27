Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с главой МИД Индии
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Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«8 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел Республики Индия», — заявила она.
Стороны обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.
26 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.