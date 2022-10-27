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Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с главой МИД Индии

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Глава российского МИД Сергей Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с главой МИД Индии
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«8 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел Республики Индия», — заявила она.

Стороны обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.

26 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

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