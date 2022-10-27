Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с главой МИД Индии

Глава российского МИД Сергей Лавров 8 ноября проведёт в Москве переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«8 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел Республики Индия», — заявила она.

Стороны обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.

26 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.