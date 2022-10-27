Минобороны КНР призвало Японию ускорить ликвидацию химоружия на территории Китая

КНР призывает Японию ускорить ликвидацию химического оружия, оставленного в Китае, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«Китай всегда требовал, чтобы японская сторона строго выполняла положения «Конвенции о запрещении химического оружия» и меморандумов, подписанных правительствами Китая и Японии и как можно раньше безопасным путём полностью уничтожила химическое оружие, оставленное в Китае», — цитирует министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент процесс ликвидации значительно отстаёт от запланированных сроков.

В материале отмечается, что в годы Второй мировой войны Япония оставила в Китае, главным образом в провинциях Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян, 2 млн т боеприпасов, включая химические.

5 октября постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Россия призывает Японию ускорить работы по уничтожению химического оружия на территории Китая.