Сечин: санкционное давление вылилось в диверсию на «Северных потоках»

Санкционное давление на энергетическом рынке вылилось в диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность — в то, что произошло с европейской газотранспортной системой, «Северным потоком», — цитирует его РИА Новости.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, ещё до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Он отметил, что шансы на компромисс по «Северному потоку — 2» есть, но они с каждым днём уменьшаются.