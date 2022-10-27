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Медведев: жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре»

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Жизни украинских граждан стали «разменной монетой в большой американской игре», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре»
  • РИА Новости

«Для нынешней команды (президента США Джо. — RT) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «жизнями украинцев платят» за бесконечные поставки Киеву американского оружия, а также за работу западных военных инструкторов и наёмников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

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