Медведев: жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре»

Жизни украинских граждан стали «разменной монетой в большой американской игре», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Для нынешней команды (президента США Джо. — RT) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «жизнями украинцев платят» за бесконечные поставки Киеву американского оружия, а также за работу западных военных инструкторов и наёмников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.