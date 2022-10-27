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МИД России: в Афганистане действуют более 20 террористических группировок

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В Афганистане действуют более 20 террористических группировок численностью около 10 тыс. человек, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
МИД России: в Афганистане действуют более 20 террористических группировок
  • AP

«Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьёзную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тыс. человек», — рассказал он.

Сыромолотов отметил, что финансовая «подпитка» террористов из-за рубежа продолжается.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

Он также рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.

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