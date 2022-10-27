Российский президент Владимир Путин разуршил план США по лишению России выхода к Чёрному морю, заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — написал Робертс на своём сайте.

Он отметил, что российский президент совершил верный шаг, приняв Крым в состав России после референдума.

Ранее обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл заявил, что Запад имел возможность предотвратить российскую спецоперацию на Украине, признав Крым частью России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.