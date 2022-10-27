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Глава Geopragma: победа России в СВО на Украине лишит США контроля над Европой

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США могут лишиться контроля над Европой в случае победы России в спецоперации на Украине, заявила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически «потерять» послушную, но ослабленную и раздробленную Европу», — написала Галактерос в статье для журнала Valeurs Actuelles.

По её словам, ЕС совершил ошибку, сделав ставку на достижение успеха в «гонке вооружений».

Она добавила, что страны Европы не понимают, что США используют их с целью ослабления России.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что слова экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса о возможной отправке на Украину военных стран Запада говорят о том, что Россия одерживает победу.

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