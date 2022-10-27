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Полковник США Макгрегор назвал признак поражения армии Украины

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Слова экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса о возможной отправке на Украину военных стран Запада говорят о том, что Россия одерживает победу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор... Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, такими заявлениями в Вашингтоне проверяют реакцию американцев на идею отправки военных НАТО на Украину.

Он уточнил, что, скорее всего, речь о польских и румынских войсках.

Ранее Петреус заявил, что в ходе конфликта на Украине могут быть задействованы многонациональные силы под руководством США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

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