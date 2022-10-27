Полковник США Макгрегор назвал признак поражения армии Украины
«Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор... Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, такими заявлениями в Вашингтоне проверяют реакцию американцев на идею отправки военных НАТО на Украину.
Он уточнил, что, скорее всего, речь о польских и румынских войсках.
Ранее Петреус заявил, что в ходе конфликта на Украине могут быть задействованы многонациональные силы под руководством США.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.