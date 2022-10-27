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CNN: глава ЦРУ Бёрнс посещал Украину в октябре для встречи с Зеленским

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В октябре глава ЦРУ США Уильям Бёрнс посещал Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Будучи там, он (Бёрнс. — RT) подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине... в том числе продолжению обмена разведданными», — сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине.

При этом телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в военных учениях.

Российские дипломаты указали американским чиновникам на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине.

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