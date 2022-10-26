Антонов: дипломаты обратили внимание властей США на заявление командира о боях на Украине

Российские дипломаты указали американским чиновникам на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам Антонова, в России не намерены мириться с нарастанием военных угроз на рубежах страны. Он подчеркнул, что участие американских военных в боевых действиях на Украине приведёт к катастрофическим последствиям.

«Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона. Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что данные действия США ведут к обострению ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение десантной дивизии США в Румынии не будет способствовать стабильности.