Антонов: дипломаты обратили внимание властей США на заявление командира о боях на Украине
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«Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине», — цитирует его РИА Новости.
По словам Антонова, в России не намерены мириться с нарастанием военных угроз на рубежах страны. Он подчеркнул, что участие американских военных в боевых действиях на Украине приведёт к катастрофическим последствиям.
«Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона. Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами», — добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что данные действия США ведут к обострению ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение десантной дивизии США в Румынии не будет способствовать стабильности.