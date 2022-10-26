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Посол России: Шойгу заверил коллег в том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие

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Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире CNN заявил, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу заверил коллег в том, что Москва не собирается использовать ядерное оружие.
Посол России: Шойгу заверил коллег в том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие
  • РИА Новости

«Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России также провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

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