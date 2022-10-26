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Катар отменил ПЦР-тесты на коронавирус для туристов

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В Минздраве Катара сообщили об отмене предъявления результатов ПЦР-тестов на коронавирус перед поездкой в страну и разрешили не сдавать тесты после поездок за пределы государства.
Катар отменил ПЦР-тесты на коронавирус для туристов
  • РИА Новости

«Нет необходимости сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой в Катар, а также после возвращения из заграничной поездки обратно в страну», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Соответствующие послабления вступят в силу с 1 ноября — с этого дня также, помимо жителей страны, въезд разрешается только обладателям удостоверений болельщиков чемпионата мира по футболу.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева ранее рассказала, какие страны отменили санитарные ограничения для въезжающих туристов.

В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам изолироваться при плохом самочувствии.

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