Катар отменил ПЦР-тесты на коронавирус для туристов
- РИА Новости
«Нет необходимости сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой в Катар, а также после возвращения из заграничной поездки обратно в страну», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Соответствующие послабления вступят в силу с 1 ноября — с этого дня также, помимо жителей страны, въезд разрешается только обладателям удостоверений болельщиков чемпионата мира по футболу.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева ранее рассказала, какие страны отменили санитарные ограничения для въезжающих туристов.
В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам изолироваться при плохом самочувствии.