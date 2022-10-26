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Илон Маск ответил The New York Times на обвинения в создании геополитического хаоса

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Американский бизнесмен Илон Маск ответил газете The New York Times, в которой его ранее обвинили в создании геополитического хаоса.
Илон Маск ответил The New York Times на обвинения в создании геополитического хаоса
  • Gettyimages.ru

Маск перефразировал текст статьи газеты, отметив, что такие газеты характерны скорее для неё.

«The New York Times предстала в качестве нового хаотического деятеля в мировой политике. Вмешательство газеты в некоторые наиболее горячие мировые конфликты иногда приносило благо, но её материалы также создавали и проблемы», — написал бизнесмен в своём Twitter.

В следующем посте он в шутливой форме отметил, что об этом сообщили близкие к вопросу источники, пожелавшие остаться неизвестными.

Ранее в The New York Times заявили, что Маск стал «новым хаотичным деятелем в сфере международной политики». В издании напомнили о предложениях бизнесмена сделать Тайвань админзоной КНР по примеру Гонконга и мирных инициативах по Украине.

Авторы статьи со ссылкой на источники также отметили, что Илон Маск уже озвучивал подобные предложения в сентябре на частном мероприятии в Колорадо, однако они не нашли отклика.

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