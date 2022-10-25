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19FortyFive: возвращение Трампа может изменить курс США по поддержке Украины

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Возвращение к власти экс-президента США Дональда Трампа может отразиться на нынешнем курсе Вашингтона по поддержке Киева, заявил политолог Роберт Фарли.

В своей статье для 19FortyFive автор отметил, что Трамп — влиятельный политик, у которого сохранились дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Фарли, в случае, если судебные иски против Трампа не будут успешными, тогда он сможет участвовать в выборах 2024 года.

«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой», — отметил он.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отвечая на критику представителей Республиканской партии, напомнила, что поддержка Украине «присутствует» и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с президента США.

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