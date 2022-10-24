Телеканал NBC заявил об угрозе экономического кризиса в США из-за обмеления Миссисипи
- Gettyimages.ru
- © Barry Winiker
«В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть примерно на 4,5—6 м выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.
Отмечается, что обмеление реки привело к замедлению или даже полной остановке движения барж с сельхозпродукцией и сталью. На данный момент на закрытых водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тыс. барж.
«Низкий уровень воды может привести к экономическому кризису», — говорится в видео.
В сюжете уточняется, что благодаря Миссисипи функционирует отрасль грузоперевозок объёмом $12,6 млрд, которая создаёт десятки тысяч рабочих мест, к тому же 60% всего зерна, экспортируемого из США, перевозится именно по этой реке.