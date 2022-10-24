Узнать больше

Южная Корея начала военно-морские учения в Жёлтом море

Короткая ссылка
Военно-морской флот Южной Кореи начал крупномасштабные учения в Жёлтом море с участием американских военных.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Учения продлятся четыре дня в рамках более крупных ежегодных военных манёвров армии Южной Кореи «Хогук», которые идут с 18 по 28 октября.

По заявлению Сеула, военные мероприятия направлены на повышение комбинированных оперативных возможностей вооружённых сил на море. В учениях задействовано более 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолёты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.

19 октября военные КНДР провели артиллерийские стрельбы в ответ на учения армии Южной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить