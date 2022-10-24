Южная Корея начала военно-морские учения в Жёлтом море

Военно-морской флот Южной Кореи начал крупномасштабные учения в Жёлтом море с участием американских военных.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Учения продлятся четыре дня в рамках более крупных ежегодных военных манёвров армии Южной Кореи «Хогук», которые идут с 18 по 28 октября.

По заявлению Сеула, военные мероприятия направлены на повышение комбинированных оперативных возможностей вооружённых сил на море. В учениях задействовано более 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолёты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.

19 октября военные КНДР провели артиллерийские стрельбы в ответ на учения армии Южной Кореи.